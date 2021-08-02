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"Золотой круговорот": 3 знака зодиака захлебнутся в потоке денег в ближайшие дни

"Золотой круговорот": 3 знака зодиака захлебнутся в потоке денег в ближайшие дни

Астрологи назвали знаки зодиака, чьи карманы будут лопаться от количества денег в ближайшие дни. Океан из денег смоет представителей 3 созвездий в начале августа.

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