Череповчане оказались в «Зимней сказке»

Посмотреть на торжественное открытие зоны отдыха и выступление юных фигуристов пришли сотни горожан. А старт работе катка дали депутат Госдумы Алексей Канаев, мэр города Вадим Германов и генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг.
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