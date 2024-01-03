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Мать миллионерши Верки Сердючки умирала в нищете

Мать миллионерши Верки Сердючки умирала в нищете

Мать скандальной в России Верки Сердючки умирала в нищете. А ведь певица-фрик так убивалась после кончины родительницы, которую называла смыслом своей жизни.

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