В России растет число люксовых автомобилей. Прирост на 22% за 2022 год

В России за последние годы заметно вырос спрос на автомобили класса люкс. По данным аналитиков FinExpertiza, в 2022 году количество таких машин в стране увеличилось на 22% по сравнению с 2021 годом и составило более 19 800 единиц.
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