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Мировое обозрение

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Ситуация в Красном море радикально меняет мировые торговые маршруты

Ситуация в Красном море радикально меняет мировые торговые маршруты

С января 2024 г. крупнейшие европейские судоходные компании, включая Maersk, CMA CGM Group и Hapag-Lloyd, взимают дополнительные сборы в связи с перенаправлением судов с маршрута Суэцкий канал – Красное море на гораздо более протяжённые маршруты вокруг Африки.

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