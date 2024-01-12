Боррель после англо-американской атаки на Йемен призвал хуситов к сдержанности

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу, 12 января, после ударов США и Великобритании по объектам в Йемене заявил, что государства имеют право защищать свои суда и призвал хуситов к сдержанности, – сообщают СМИ.
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