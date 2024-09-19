МВД: нелегалам из реестра запретят управлять транспортом и пользоваться банками

Нелегальным мигрантам, внесённым в России в реестр контролируемых лиц, запретят управлять транспортом, регистрировать собственность, а также пользоваться услугами банков, ЗАГСов, школ и детсадов, рассказал первый замглавы российского МВД Александр Горовой.
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