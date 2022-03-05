Зашибись

27 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    На Юрия Гагарина приятно смотреть какой он счастливый с обычной, как у всех, лодочкой и в обычных сатиновых трусах, к...Солянка из интере...
  • Valdemaras Orlauskas
    Есть несколько замечательных снимков, а за фото каких-то неадекватов руки бы такому фотографу оборвать. Как пацан, в ...Забавные картинки...
  • Юрий
    Молодца!!!Охота

Как выглядит женатый мужчина со стороны,когда смотрит на понравившуеся девушку? Как кот,который смотрит через оконное стекло на воробья 049

Как выглядит женатый мужчина со стороны,когда смотрит на понравившуеся девушку? Как кот,который смотрит через оконное стекло на воробья 049

Жена мужу: - Раньше ты был счастлив, если видел меня всего несколько минут в день! - И сейчас тоже! Мужик способен 2 часа сидеть не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает! - Доктор, операция прошла успешно?- Да, поздравляю вас, теперь вы женщина! И в душе, и внешне!- Но мне же должны были вырезать аппендикс!- Вечно вам, бабам, не угодишь! Вчера выслушала от мужа всю правду о себе! И так, блин, его жалко стало! С кем живет? Жена: - У вас, у мужиков, на уме только секc, а нам, женщинам, нужно внимание.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх