Как выглядит женатый мужчина со стороны,когда смотрит на понравившуеся девушку? Как кот,который смотрит через оконное стекло на воробья 049

Жена мужу: - Раньше ты был счастлив, если видел меня всего несколько минут в день! - И сейчас тоже! Мужик способен 2 часа сидеть не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает! - Доктор, операция прошла успешно?- Да, поздравляю вас, теперь вы женщина! И в душе, и внешне!- Но мне же должны были вырезать аппендикс!- Вечно вам, бабам, не угодишь! Вчера выслушала от мужа всю правду о себе! И так, блин, его жалко стало! С кем живет? Жена: - У вас, у мужиков, на уме только секc, а нам, женщинам, нужно внимание.