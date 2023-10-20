На Ямале мошенники выманивают деньги при помощи фейковых страниц участников СВО

Аферисты не гнушаются спекулировать на теме здоровья участников специальной военной операции.Мошенники создают фейковые аккаунты участников специальной военной операции и просят жителей перечислить им денежные средства на реабилитацию.
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