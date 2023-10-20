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На Ямале мошенники выманивают деньги при помощи фейковых страниц участников СВО

На Ямале мошенники выманивают деньги при помощи фейковых страниц участников СВО

Аферисты не гнушаются спекулировать на теме здоровья участников специальной военной операции.Мошенники создают фейковые аккаунты участников специальной военной операции и просят жителей перечислить им денежные средства на реабилитацию.

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