Индия и Пакистан проводят военные учения для подготовки к возможному конфликту

На фоне резкого обострения отношений Индии и Пакистана после произошедшего 22 апреля теракта в индийском Кашмире обе стороны приступили к проведению военных учений в рамках подготовки к возможному конфликту.
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