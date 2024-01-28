"Я принадлежал к числу таких, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз"

Можно подумать, его или моё согласие кто то спрашивал. Хоть молча соглашайся, хоть громко не соглашайся - результат был бы тот же.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Так нынешняя власть и по сегодня продолжает дело Ельцина и Гайдара. Их сподвижники сидят во всей вертикали власти во всех сферах и продолжают предавать интересы России и народа. Экономика работает на мафиозные семьи политико чиновничьи бизнес олигархические кланы и в их интересах. Задача не в повышении благосостояния народа, а в интересах этих семей. Работают не на внутренний рынок, а готовы вывезти все на экспорт, создавая продовольственный дефицит, замещают коренное население пришлыми и т.д. Вся власть построена на обмане и лжи. Нет "народных" избранников, есть удобные люди и партийные мафии...