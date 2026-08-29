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Современная служба занятости: в Конаково запустили обновлённый кадровый центр

Современная служба занятости: в Конаково запустили обновлённый кадровый центр

В Конаково открыт модернизированный кадровый центр «Работа России». В Конаково состоялось открытие обновлённого Кадрового центра «Работа России» на улице Васильковского, 23.

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