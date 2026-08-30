Платини призвал Инфантино уйти в отставку

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини призвал главу международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уйти в отставку, обвинив его в несоблюдении правил футбола.
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