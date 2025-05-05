Два подростка в Рыльске ранены при атаке ВСУ на электроподстанцию

Украинские войска атаковали электрическую подстанцию в Рыльске Курской области, в результате чего получили ранения двое подростков, временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegran-канале.
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