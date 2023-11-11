Американцы убеждены, что самые защищённые от климатических «чудачеств» города находятся в США

Нынешний год выдался богатым на стихийные бедствия: экстремальная жара, засуха, пожары, ураганы, наводнения – вот далеко не полный список того, чем природа пыталась отомстить человеку за глобальное изменение климата, связанное с технологическим прогрессом и ростом населения Земли.
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