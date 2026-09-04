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Глава Улаганского района проверил ход строительства объектов в селе Паспарта

Глава Улаганского района проверил ход строительства объектов в селе Паспарта

3 сентября глава Улаганского района Республики Алтай Айдар Акчин встретился с жителями села Паспарта и проверил, как идут строительные работы на местных объектах.

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