Переговоры в Москве: США обещали передать Киеву оценки Путина по мирному урегулированию

5 сентября 2026 года в Москве состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых представители США пообещали передать Киеву оценки президента РФ Владимира Путина относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.
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