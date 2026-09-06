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FiNE NEWS

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Переговоры в Москве: США обещали передать Киеву оценки Путина по мирному урегулированию

5 сентября 2026 года в Москве состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых представители США пообещали передать Киеву оценки президента РФ Владимира Путина относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.

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