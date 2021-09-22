Разница в восприятии отношений у мужчины и женщины

Svadba1000.ruПолитикаРазница в восприятии отношений у мужчины и женщиныДрузья, привет! Так уж сложилось исторически, что у мужчины и женщины разный подход к такому понятию как отношения.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ВладЕсть здравые суждения но всё как то сводится только к деньгам. А как же наши родители? Они ведь как то же жили и нас воспитывали, что деньги это хорошо но главное это чувства...Vlad ВладЕсть здравые суждения но всё как то сводится только к деньгам. А как же наши родители? Они ведь как то же жили и нас воспитывали, что деньги это хорошо но главное это чувства...Комментировать
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