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Разница в восприятии отношений у мужчины и женщины

Разница в восприятии отношений у мужчины и женщины

Друзья, привет! Так уж сложилось исторически, что у мужчины и женщины разный подход к такому понятию как отношения.

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Vlad Влад
Есть здравые суждения но всё как то сводится только к деньгам. А как же наши родители? Они ведь как то же жили и нас воспитывали, что деньги это хорошо но главное это чувства...
Vlad Влад
Есть здравые суждения но всё как то сводится только к деньгам. А как же наши родители? Они ведь как то же жили и нас воспитывали, что деньги это хорошо но главное это чувства...

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