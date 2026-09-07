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FiNE NEWS

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МИД России предупредил Норвегию о стратегическом внимании к американским ракетным системам

Заявление МИД РФ Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что российские силы стратегического сдерживания будут уделять особое внимание американским ракетным системам, размещённым на территории Норвегии.

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