МИД России предупредил Норвегию о стратегическом внимании к американским ракетным системам

Заявление МИД РФ Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что российские силы стратегического сдерживания будут уделять особое внимание американским ракетным системам, размещённым на территории Норвегии.