История тёмной материи

﻿﻿Привет Сегодня я расскажу вам о том, что такое темная энергия, какую роль она играет в расширении Вселенной, а также почему и как она нас убьет Фон темной энергии Наша история начинается в 1965 году, когда американские астрофизики подтвердили существование космического микроволнового фонового излучения.