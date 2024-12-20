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Совет Федерации одобрил увеличение штрафов ПДД

Совет Федерации одобрил увеличение штрафов ПДД

Совет Федерации 20 декабря одобрил на пленарном заседании закон, которым увеличиваются штрафы за ряд нарушений ПДД, уменьшается скидка на оплату штрафов, а также вводится наказание за повторную езду без полиса ОСАГО.

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