Совет Федерации одобрил увеличение штрафов ПДД

Совет Федерации 20 декабря одобрил на пленарном заседании закон, которым увеличиваются штрафы за ряд нарушений ПДД, уменьшается скидка на оплату штрафов, а также вводится наказание за повторную езду без полиса ОСАГО.
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