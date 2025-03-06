Рассада будет крепкой: как правильно ухаживать за томатами в первые дни – свет, тепло, полив Ольга БезродняяВо время выращивание рассады помидор важно придерживаться определенных норм света, влажности и тепла, чтобы она росла крепкой и не вытягивалась.
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