Рассада будет крепкой: как правильно ухаживать за томатами в первые дни – свет, тепло, полив Ольга БезродняяВо время выращивание рассады помидор важно придерживаться определенных норм света, влажности и тепла, чтобы она росла крепкой и не вытягивалась.