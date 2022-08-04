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Кабмин РФ выделил "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит на 130 млрд руб - СМИ

Кабмин РФ выделил "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит на 130 млрд руб - СМИ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в кабмине.

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