Кабмин РФ выделил "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит на 130 млрд руб - СМИ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ выделило "Яндексу", VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в кабмине.