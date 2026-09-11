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Царьград

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Дмитрий Песков подчеркнул: БРИКС работает на благо стран-участниц

Дмитрий Песков подчеркнул: БРИКС работает на благо стран-участниц

Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом подчеркнул, что БРИКС нацелен не против кого-либо, а исключительно на благо государств-участников.

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