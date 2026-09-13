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Регионы России

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Власти Казахстана поддерживают контакты с Ozon и Wildberries по ситуациям продавцов после атак на склады

Власти Казахстана поддерживают контакты с Ozon и Wildberries по ситуациям продавцов после атак на склады

Ведомство сообщило, что ранее был направлен официальный запрос официальному представителю Wildberries в Казахстане о предоставлении сведений по ущербу, однако окончательные данные и срок завершения инвентаризации пока не получены.

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