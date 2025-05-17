СК попросит о домашнем аресте для бизнесмена Хубутии, избившем экс-возлюбленную

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Следователь будет просить суд о домашнем аресте для экс-министра торговли Московской области, бизнесмена Михаила Хубутии, который обвиняется в нападении с топором на свою бывшую возлюбленную – предпринимательницу Юлию Ван.