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Бизнес-миссия Ирана на Кубани: расширение взаимодействия и торговли

Бизнес-миссия Ирана на Кубани: расширение взаимодействия и торговли

Прорабатывается расширение взаимовыгодного взаимодействия со Свободной экономической зоной Кешм. - Иранская сторона заинтересована в развитии санаторно-курортной сферы, обмене опытом с организациями Кубани в вопросах туризма и увеличении турпотока, - говорится в сообщении.

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