Бизнес-миссия Ирана на Кубани: расширение взаимодействия и торговли

Прорабатывается расширение взаимовыгодного взаимодействия со Свободной экономической зоной Кешм. - Иранская сторона заинтересована в развитии санаторно-курортной сферы, обмене опытом с организациями Кубани в вопросах туризма и увеличении турпотока, - говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии