Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Ростовской области

МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Ростовской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника. Враг пытался совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, целью должны были стать объекты на территории России.

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