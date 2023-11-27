МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Ростовской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника. Враг пытался совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, целью должны были стать объекты на территории России.
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