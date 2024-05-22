Объемы ВИЭ скоро превысят атомную и гидроэнергию Статистические данные ISES PV в апреле показали, что самые быстрые изменения в истории энергетики продолжаются.
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Объемы ВИЭ скоро превысят атомную и гидроэнергию Статистические данные ISES PV в апреле показали, что самые быстрые изменения в истории энергетики продолжаются.
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