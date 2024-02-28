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"Судный день" в Марьинке. Кадры уничтожения армии врага

"Судный день" в Марьинке. Кадры уничтожения армии врага

Русская армия продолжает успешное наступление по всей линии фронта. После Авдеевки, ВС РФ освободили поселки Степовой, Ласточкино, Победа и Северный, а также продвинулись у Бердычей и Тоненького, и вошли в Орловку.

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