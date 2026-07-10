Во Владимире задержан оператор сим-боксов, использовавшихся мошенниками для обмана граждан

В результате реализации оперативной информации сотрудниками УБК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ задержан 21-летний уроженец Пермского края, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.
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