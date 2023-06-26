Европейской экономике перекрыли финансовый кран

На своем последнем заседании главный европейский банк – ЕЦБ поднял учетную ставку на 0,25%. С 21 июня базовая ставка по кредитам для 20 европейских стран, пользующихся единой валютой – евро, составляет 3,5%.
Популярные статьи
- Минобороны сообщило о нанесении ударов «Искандерами» по объектам инфраструктуры ВСУ
- Генерал Суровикин призвал личный состав ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента и вернуться в пункты постоянной дислокации
- В Мелитополе задержаны диверсанты СБУ, совершавшие покушения на представителей местных властей
Свежие комментарии