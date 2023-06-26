Эксперт

519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    А я понять не мог, почему у "Старбакса" такой кофе дрянной?!😜«Старбакс»: забас...
  • Михаил Козлов
    Сионисты с момента распятия Христа  пытаются покончить с христианством.Нарышкин рассказа...
  • Вера смелых
    Вот, первый бонус для миротворца всей земли, как я и предполагала! Когда ждать передачи территории для постройки морс...Минск будет получ...

Европейской экономике перекрыли финансовый кран

Европейской экономике перекрыли финансовый кран

На своем последнем заседании главный европейский банк – ЕЦБ поднял учетную ставку на 0,25%. С 21 июня базовая ставка по кредитам для 20 европейских стран, пользующихся единой валютой – евро, составляет 3,5%.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх