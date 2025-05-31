«Интер» проиграл в финале ЛЧ и полуфинале Кубка Италии, стал 2-м в Серии А. До конца апреля команда Индзаги претендовала на требл

Команда Симоне Индзаги сегодня была разгромлена «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов. До 23 апреля миланцы претендовали на победу в трех турнирах, но сперва уступили «Милану» в полуфинале Кубка Италии, а спустя месяц финишировали на второй строчке в Серии А.