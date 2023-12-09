В Нижегородской области пройдет безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и льготников

19 декабря 2023 года с 10.00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области будет проводиться безвозмездная правовая консультация пенсионеров и граждан, относящихся к льготным категориям.
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