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FT: Россия победит в конфликте на Украине с почти математической точностью

FT: Россия победит в конфликте на Украине с почти математической точностью

Российская армия одержит победу в конфликте на Украине. Это произойдет «с почти математической точностью», заявил российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин в интервью газете The Financial Times.

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