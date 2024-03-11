FT: Россия победит в конфликте на Украине с почти математической точностью

Российская армия одержит победу в конфликте на Украине. Это произойдет «с почти математической точностью», заявил российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин в интервью газете The Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии