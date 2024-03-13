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В России хотят запретить рекламу с обещаниями избавить от долгов

Центробанк и Генпрокуратура России обсуждают поправки в закон «О рекламе» и планируют запретить рекламу «раздолжнителей» – компаний, предлагающих россиянам консультации по личному банкротству или «списанию долгов».

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