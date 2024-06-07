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В 1972 в СССР построили самый странный самолет в истории. ВВА-14 были не нужны аэродромы

В 1972 в СССР построили самый странный самолет в истории. ВВА-14 были не нужны аэродромы

В 1972 году советские инженеры разработали уникальный самолёт, который до сих пор не имеет аналогов в мире.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Во класс то !
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12 час.
МБ
Марина Биченова
Зато сейчас тратят на дворцы, яхты и проституток.
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12 час.
Дмитрий Боев
Статья наполнена отголосками легенд. ВВА14 СВЕРНУЛИ НЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ БАРТИНИ, А ЕЩЁ ПРИ ЕГО ЖИЗНИ. Перестали финансировать, скажем, двигательную группу, потому он летал на том, что смогли подобрать из имеющегося. В области экспериментов осталась группа шасси. Мог бы или нет что-то он нести из вооружения - этого так никто и не узнал: не дошли до этого этапа. А самое главное, его не перевезли в Монино по чьей-то мудрой команде, а достали из-под воды у Севастополя, где он попросту затонул и его не стали даже вытаскивать - это уже, действительно, после смерти Роберта Людвиговича. И если бы не энтузиасты, так бы и зарастал ракушками на дне бухточки у Южного Крыма...
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10 час.

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