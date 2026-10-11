Как рождается кацуобуси: полгода ради горстки стружки

Когда я впервые увидела этот предмет на японской кухне, то долго не могла понять, что передо мной. Небольшой тёмный брусок, похожий на обломок дерева или камень, лежал в отдельной коробочке, и по всем признакам его никто не собирался есть.
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