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Кухня и дом

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Как рождается кацуобуси: полгода ради горстки стружки

Как рождается кацуобуси: полгода ради горстки стружки

Когда я впервые увидела этот предмет на японской кухне, то долго не могла понять, что передо мной. Небольшой тёмный брусок, похожий на обломок дерева или камень, лежал в отдельной коробочке, и по всем признакам его никто не собирался есть.

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