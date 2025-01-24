PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Большой сюрприз "для маленькой такой компании".Пенсионеров, у ко...
  • Sergiy Che
    Зачем им грузчиком сраку рвать и грыжи позвоночные получать, когда они сидя в тепле на компутере в какой-нить ITшной ...Теперь студенты з...
  • Alex Nемо
    Вот прям даже не понятно становится. У нас стипендии в первый семестр устанавливались в 40р (менее 30% от средней зар...Теперь студенты з...

Участились случаи отравления. В России могут ввести ГОСТ на суши и роллы

Участились случаи отравления. В России могут ввести ГОСТ на суши и роллы

В России предложили ввести ГОСТ на популярные блюда японской кухни – суши и роллы. Инициатором нововведения стал глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, а соответствующее предложение он направил главе Росстандарта Антону Шалаеву, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх