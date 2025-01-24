Участились случаи отравления. В России могут ввести ГОСТ на суши и роллы

В России предложили ввести ГОСТ на популярные блюда японской кухни – суши и роллы. Инициатором нововведения стал глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, а соответствующее предложение он направил главе Росстандарта Антону Шалаеву, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии