Участились случаи отравления. В России могут ввести ГОСТ на суши и роллы

В России предложили ввести ГОСТ на популярные блюда японской кухни – суши и роллы. Инициатором нововведения стал глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, а соответствующее предложение он направил главе Росстандарта Антону Шалаеву, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».