О моих высоких отношениях с посольством США в соседней стране, история повторяется

Американское посольство в Киеве - оно в ФБ так называется, хотя вы знаете, где оно теперь - лишило меня возможно ежечасно оценивать их деятельность по доставке грузов особого назначения на территорию, рядом с которой я живу, в отличие от них.
Американское посольство в Киеве - оно в ФБ так называется, хотя вы знаете, где оно теперь - лишило меня возможно ежечасно оценивать их деятельность по доставке грузов особого назначения на территорию, рядом с которой я живу, в отличие от них.
Свежие комментарии