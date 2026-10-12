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Дата-центры "Яндекса" подставил под удар сбежавший Волож? На прямой вопрос ответил Геллер

Дата-центры "Яндекса" подставил под удар сбежавший Волож? На прямой вопрос ответил Геллер

После ударов ВСУ по дата-центрам "Яндекса" у пользователей начались проблемы с сервисами компании. Дата-центры "Яндекса" подставил под удар сбежавший Волож? Ответ дал главный разработчик сайта Kremlin.

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