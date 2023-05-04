4 мая в Архангельске пройдут массовые отключения коммунальных удобств

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.С 9:00 до 17:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Воскресенская, 93/1, 93/3, 95, 95/2, 97/1, 99, 99/1; улица Тимме, 17/2; проспект Обводный Канал, 86, 88, 88/1; улица Мещерского, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
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