Регион 29

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Всё это - прекрасно, но в сложившейся обстановке, когда в любой момент могут сработать диверсанты, лучше было бы отло...9 мая телеканал «...
  • Natali
    Коряжма...Этим летом улицы ...
  • ONIX
    Хорошее начинание, но не мешало бы еще показать важную роль отца в воспитании подрастающего поколенияВ Северодвинске п...

4 мая в Архангельске пройдут массовые отключения коммунальных удобств

4 мая в Архангельске пройдут массовые отключения коммунальных удобств

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.С 9:00 до 17:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Воскресенская, 93/1, 93/3, 95, 95/2, 97/1, 99, 99/1; улица Тимме, 17/2; проспект Обводный Канал, 86, 88, 88/1; улица Мещерского, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх