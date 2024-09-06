Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный ювелирный гороскоп за 9 - 15 сентября

Похоже, вам предстоит важный разговор или публичное выступление. Если вы заинтересованы в том, чтобы вас слушали внимательно и что-то из ваших слов вынесли, рекомендуется почаще надевать украшение с демантоидом, также часто называемым зеленым гранатом.
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