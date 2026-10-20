Работа сотрудников госавтоинспекции на дороге всегда вызывает повышенный интерес. Поскольку каждый человек так или иначе сам участник дорожного движения, будь то водитель или пассажир.
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