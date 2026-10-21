Бывает, стоишь перед зеркалом вроде бы в привычных вещах, а отражение почему-то не радует. Вроде и куртка добротная, и джинсы любимые, но вместе они создают ощущение случайности, будто одевалась впопыхах, не думая о деталях.
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