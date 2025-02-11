Baza: полиция задержала руководителя ГВСУ ВСК Минобороны России Абаева

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №4 Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны Астемира Абаева.
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