Очень плохие новости для всего земного шарика. Даже при развитом социализме не могли позволить себе построить военный завод просто так, без расчетов его окупаемости и пользы.
"Пора искать земли для заводов в РФ ": Сюрприз от Кима изменит ход конфликта. КНДР разворачивается на полную мощность для России
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
если бы сопли наверху не жевали, от окраины уже вообще ничего не осталось и не кому было бы завозить оружие и не чем, если бы вовремя разбомбили депо ж.д. по переобувке, ж.д. составов, а также тоннелей и мостов!! По триебалтику вообще не очём говорить, пшеки сколько существуют столько и гиздячек от России получают, а все эти херойские заявления руководства, только для накачки страны деньгами. И совет Вам Люба, почитайте историю ВОВ, сколько стран воевало с нами и кто им помогал, а также вспомните чем это для них закончилось!!
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3 час.
Валерий Ворожищев
Давно нужно бы с КНДР заключить военное соглашение. Это огромная помощь нам в борьбе с У.
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1 час.
МЕ
Михаил Е
А че тут слезиться-то? Наоборот все смешно. Особенно импортозамещение с его китайскими "москвичами", иранскими "жигулями", и "социалистическими" заводами.
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8 мин.
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