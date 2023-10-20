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"Пора искать земли для заводов в РФ ": Сюрприз от Кима изменит ход конфликта. КНДР разворачивается на полную мощность для России

"Пора искать земли для заводов в РФ ": Сюрприз от Кима изменит ход конфликта. КНДР разворачивается на полную мощность для России

Очень плохие новости для всего земного шарика. Даже при развитом социализме не могли позволить себе построить военный завод просто так, без расчетов его окупаемости и пользы.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
если бы сопли наверху не жевали, от окраины уже вообще ничего не осталось и не кому было бы завозить оружие и не чем, если бы вовремя разбомбили депо ж.д. по переобувке, ж.д. составов, а также тоннелей и мостов!! По триебалтику вообще не очём говорить, пшеки сколько существуют столько и гиздячек от России получают, а все эти херойские заявления руководства, только для накачки страны деньгами. И совет Вам Люба, почитайте историю ВОВ, сколько стран воевало с нами и кто им помогал, а также вспомните чем это для них закончилось!!
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3 час.
Валерий Ворожищев
Давно нужно бы с КНДР заключить военное соглашение. Это огромная помощь нам в борьбе с У.
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1 час.
МЕ
Михаил Е
А че тут слезиться-то? Наоборот все смешно. Особенно импортозамещение с его китайскими &quot;москвичами&quot;, иранскими &quot;жигулями&quot;, и &quot;социалистическими&quot; заводами.
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8 мин.

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