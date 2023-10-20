"Пора искать земли для заводов в РФ ": Сюрприз от Кима изменит ход конфликта. КНДР разворачивается на полную мощность для России

ВЛАДИМИР ЛАПИН

если бы сопли наверху не жевали, от окраины уже вообще ничего не осталось и не кому было бы завозить оружие и не чем, если бы вовремя разбомбили депо ж.д. по переобувке, ж.д. составов, а также тоннелей и мостов!! По триебалтику вообще не очём говорить, пшеки сколько существуют столько и гиздячек от России получают, а все эти херойские заявления руководства, только для накачки страны деньгами. И совет Вам Люба, почитайте историю ВОВ, сколько стран воевало с нами и кто им помогал, а также вспомните чем это для них закончилось!!