Работник Усть-Илимского предприятия серьезно пострадал во время погрузки пиломатериалов

Инцидент произошел 30 ноября на оптовом складе древесного сырья в Усть-Илимске. Во время погрузки пиломатериала в сушильную камеру 41-летний работник получил серьезные травмы из-за обрушившихся на него штабелей пиломатериала.
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