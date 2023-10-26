Косачев назвал лицедейским проект резолюции США по Ближнему Востоку

США явно не заинтересованы в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя в соцсетях американский проект резолюции по израильско-палестинскому урегулированию, который Россия и Китай заблокировали в Совете безопасности ООН.