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Закулисный торг

Закулисный торг

Американцы выдали на растерзание Лаврову "маленького человека", который вывел из себя всех на Западе Случилось маленькое чудо – впервые за много месяцев американская бюрократическая машина сработала как надо в отношении российской дипломатической делегации.

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